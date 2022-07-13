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Более 200 000 человек погибли от Covid-19 в Великобритании

Более 200 000 человек погибли от Covid-19 в Великобритании

Киев • УНН

 • 164024 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Новые данные показывают, что более 200 000 человек в Соединенном Королевстве имели Covid-19, зарегистрированный в их свидетельстве о смерти с начала пандемии, передает УНН.

Количество инфекций и госпитализаций вновь растет из-за субварианта коронавируса Omicron BA.2, хотя количество смертей остается значительно ниже уровня, достигнутого в предыдущих волнах.

Детали

По данным Управления национальной статистики (ONS), в Великобритании зарегистрировано 200 247 смертей от коронавируса.

Сюда входят все случаи, когда Covid-19 упоминается в чьем-то свидетельстве о смерти или как основная причина смерти, или как сопутствующий фактор.

Отметка 200 000 человек была достигнута 25 июня, но подтверждение было опубликовано только сейчас через время, необходимое для регистрации смертей.

Смертность от Covid-19 оставалась низкой по историческим меркам во время каждой из волн этого года, что отражает успех вакцин в ослаблении связи между инфекцией и серьезным заболеванием.

Анализ данных ONS показывает, что количество смертей от коронавируса, происходящих в Великобритании еженедельно, с начала прошлого года в основном оставалось ниже 1000, достигая пика между 1000 и 2000 случаев каждый раз, когда число случаев заражения подскакивало.

Напротив, во время волны, вызванной вариантом Alpha в январе 2021 года, недельный показатель достиг почти 10 000 случаев.

Около девяти из 10 смертей от Covid-19 в свидетельстве о смерти с начала пандемии имеют коронавирус как основную причину смерти, при этом меньшинство указывает вирус как сопутствующий фактор.

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