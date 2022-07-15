Інфікування Covid-19 у Великій Британії підскочило до 800 000 випадків на тиждень

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 30349 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 61923 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 74022 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 84049 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 82552 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 79344 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 86367 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 226811 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149609 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172555 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 45451 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 83056 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 107080 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 103289 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 60938 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 25449 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 226837 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 501091 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 450489 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 656290 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 11787 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 30393 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 60938 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 107080 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114900 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Інфікування Covid-19 у Великій Британії підскочило до 800 000 випадків на тиждень

Інфікування Covid-19 у Великій Британії підскочило до 800 000 випадків на тиждень

Київ • УНН

 • 207321 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Інфікування Covid-19 у Великій Британії підскочило майже на 800 000 випадків за тиждень, а в деяких частинах країни воно наблизилося до рекордного рівня, що спостерігався навесні, передає УНН.

Деталі

Заповненість лікарень також продовжує збільшуватися через поширення останніх підваріантів коронавірусу Omicron BA.4 та BA.5.

За оцінками Управління національної статистики (ONS), минулого тижня загалом 3,5 мільйона осіб у приватних домогосподарствах заразилися Covid-19, що на 29% більше ніж 2,7 мільйона минулого тижня.

Це найвища оцінка загальної кількості інфекцій з середини квітня, але вона все ще нижча за рекордний показник в 4,9 мільйона, зафіксованого на піку хвилі Omicron BA.2 наприкінці березня.

Коронавірус залишається найпоширенішим у Шотландії, де, за оцінками, 334 тисячі людей заразилися Covid-19 за тиждень до 7 липня, що є найвищою позначкою для Шотландії від початку квітня.

В Англії 2,9 мільйона людей заразилися Covid-19 минулого тижня, що еквівалентно приблизно одному випаку на 19 осіб. Це більше, ніж 2,2 мільйона, або один випадок на 25 людей, на попередньому тижні.

В Уельсі число інфікованих підскочило до 183 500, чи одного випадку на 17 людей, проти 149 700, чи одного випадку Covid-19 на 20 осіб.

У Північній Ірландії кількість інфекцій збільшилася приблизно до 107 600 осіб, або одного випадку коронавірусу на 17 осіб — це найвищий рівень з початку квітня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 200 000 людей загинули від Covid-19 у Великій Британії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95