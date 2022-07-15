Інфікування Covid-19 у Великій Британії підскочило до 800 000 випадків на тиждень

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Заповненість лікарень також продовжує збільшуватися через поширення останніх підваріантів коронавірусу Omicron BA.4 та BA.5.

За оцінками Управління національної статистики (ONS), минулого тижня загалом 3,5 мільйона осіб у приватних домогосподарствах заразилися Covid-19, що на 29% більше ніж 2,7 мільйона минулого тижня.

Це найвища оцінка загальної кількості інфекцій з середини квітня, але вона все ще нижча за рекордний показник в 4,9 мільйона, зафіксованого на піку хвилі Omicron BA.2 наприкінці березня.

Коронавірус залишається найпоширенішим у Шотландії, де, за оцінками, 334 тисячі людей заразилися Covid-19 за тиждень до 7 липня, що є найвищою позначкою для Шотландії від початку квітня.

В Англії 2,9 мільйона людей заразилися Covid-19 минулого тижня, що еквівалентно приблизно одному випаку на 19 осіб. Це більше, ніж 2,2 мільйона, або один випадок на 25 людей, на попередньому тижні.

В Уельсі число інфікованих підскочило до 183 500, чи одного випадку на 17 людей, проти 149 700, чи одного випадку Covid-19 на 20 осіб.

У Північній Ірландії кількість інфекцій збільшилася приблизно до 107 600 осіб, або одного випадку коронавірусу на 17 осіб — це найвищий рівень з початку квітня.

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