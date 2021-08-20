Инфекционист: заблаговременное тестирование на COVID-19 помогло бы избежать вспышки в лагере "Молодая гвардия"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Если бы детям и сотрудникам одесского лагеря "Молодая гвардия" заблаговременно провели бесплатное тестирование на коронавирус, то массового заражения COVID-19 можно было бы избежать. Такого мнения детский инфекционист Виталий Евтушенко, сообщает УНН.
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Цитата:
"Если мы живем в период карантина, даже адаптивного, то обязательно должны проводиться меры, тем более с детскими группами, которые точно не привиты. Я понимаю, что дистанцию и масочный режим в лагере обеспечить достаточно трудно. Поэтому, если предполагается тесное, например, проживание в одних комнатах, - тестировать детей перед лагерем обязательно", - считает Виталий Евтушенко.
Детали
По мнению инфекциониста, необходимо строго контролировать меры безопасности внутри детских лагерей. Однако, проводить тесты для детей и персонала перед стартом лагеря все же эффективнее, потому что в инкубационный период симптомов коронавируса еще нет, и люди могут не догадываться, что уже инфицированы.
Контекст
На днях в одесском детском лагере "Молодая гвардия" у 50 детей и 10 вожатых зафиксировали вспышку коронавируса.