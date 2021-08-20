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Інфекціоніст: завчасне тестування на COVID-19 допомогло б уникнути спалаху в таборі "Молода гвардія"

Київ • УНН

 • 17570 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Якби дітям та співробітникам одеського табору “Молода гвардія” завчасно провели безплатне тестування на коронавірус, то масового зараження на COVID-19 можна було б уникнути. Такої думки дитячий інфекціоніст Віталій Євтушенко, повідомляє УНН.

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Цитата:

“Якщо ми живемо в період карантину, навіть адаптивного, то обов’язково мають проводитися запобіжні заходи, тим більше з дитячими групами, які точно не щеплені. Я розумію, що дистанцію і масковий режим у таборі забезпечити достатньо важко. Отож, якщо передбачається тісний контакт, наприклад, проживання в одних кімнатах, - тестувати дітей перед табором обов’язково”, - вважає Віталій Євтушенко.

Деталі

На думку інфекціоніста, необхідно суворо контролювати заходи безпеки всередині дитячих таборів. Однак, проводити тести для дітей та персоналу перед стартом табору все ж таки ефективніше, бо в інкубаційний період симптомів коронавірусу ще немає і люди можуть не здогадуватися, що вже інфіковані.

Контекст

Днями в одеському дитячому таборі "Молода гвардія" у 50 дітей та 10 вожатих зафіксували спалах коронавірусу

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