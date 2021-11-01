Индонезия первой в мире одобрила использование вакцины от коронавируса Novavax
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Национальное агентство по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Индонезии первым в мире одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Novavax. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.
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"Это первое во всем мире регуляционное разрешение вакцины от COVID-19 на основе белка, основанное на клинических данных третьей фазы, которые демонстрируют эффективность и благоприятный профиль безопасности", — заявил президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.
Детали
Для Индонезии будут производить вакцину в индийском институте сыворотки крови (Serum Institute of India). Продавать препарат будут под торговой маркой Covovax, его начнут поставлять в ближайшее время.
Компания Novavax также ожидает одобрение на использование вакцины от регулирующих органов Индии, Филиппин, Великобритании, Европейского Союза, Канады и Австралии. До конца года Novavax планирует подать заявку в США.
Добавим
Вакцина Novavax состоит из вирусоподобных наночастиц, собранных из фрагментов белков оболочки коронавируса. Когда они попадают в организм пациента, иммунитет их атакует, вследствие чего формируются антитела к COVID-19.
По результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность этой вакцины составляет 90%.