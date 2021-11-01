Індонезія першою у світі схвалила використання вакцини проти коронавірусу Novavax

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"Це перший в усьому світі регуляційний дозвіл вакцини проти COVID-19 на основі білка, заснований на клінічних даних третьої фази, які демонструють ефективність та сприятливий профіль безпеки", — заявив президент і головний виконавчий директор Novavax Стенлі Ерк.

Деталі

Для Індонезії вироблятимуть вакцину в індійському інституті сироватки крові (Serum Institute of India). Продаватимуть препарат під торговою маркою Covovax, його почнуть постачати найближчим часом.

Компанія Novavax також очікує схвалення на використання вакцини від регуляторних органів Індії, Філіппін, Великої Британії, Європейського Союзу, Канади та Австралії. До кінця року Novavax планує подати заявку у США.

Додамо

Вакцина Novavax складається з вірусоподібних наночастинок, зібраних із фрагментів білків оболонки коронавірусу. Коли вони потрапляють в організм пацієнта, імунітет їх атакує, унаслдіок чого формуються антитіла до COVID-19.

За результатами третьої фази клінічних випробувань, ефективність цієї вакцини становить 90%.