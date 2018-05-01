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Индонезия готова принять саммит КНДР и США

Киев • УНН

 • 9865 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо предложил провести саммит США — КНДР в Джакарте. Как сообщает во вторник газета The Straits Times, об этом он заявил после встречи с послами КНДР и Республики Корея в Индонезии, передает УНН.

Индонезия готова принять саммит КНДР и США

“Если у лидеров двух стран есть план встретиться, то мы готовы принять”, — сказал он.

По его словам, Джакарта “полностью поддерживает возможный саммит и ожидает, что могут быть достигнуты определенные договоренности, которые благоприятно скажутся на мирном процессе в регионе и в мире в целом”, — подчеркнул Видидо.

Как сообщал УНН, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына скорее всего состоится в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

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