Индонезия готова принять саммит КНДР и США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо предложил провести саммит США — КНДР в Джакарте. Как сообщает во вторник газета The Straits Times, об этом он заявил после встречи с послами КНДР и Республики Корея в Индонезии, передает УНН.
“Если у лидеров двух стран есть план встретиться, то мы готовы принять”, — сказал он.
По его словам, Джакарта “полностью поддерживает возможный саммит и ожидает, что могут быть достигнуты определенные договоренности, которые благоприятно скажутся на мирном процессе в регионе и в мире в целом”, — подчеркнул Видидо.
Как сообщал УНН, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына скорее всего состоится в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщил американский телеканал CNN.