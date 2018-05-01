Індонезія готова прийняти саміт КНДР і США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував провести саміт США — КНДР в Джакарті. Як повідомляє у вівторок газета The Straits Times, про це він заявив після зустрічей з послами КНДР і Республіки Корея в Індонезії, інформує УНН.
“Якщо у лідерів двох країн є план зустрітися, то ми готові прийняти”, — сказав він.
За його словами, Джакарта “повністю підтримує можливий саміт і очікує, що можуть бути досягнуті певні домовленості, які сприятливо позначаться на мирному процесі в регіоні і в світі у цілому”, — підкреслив Відідо.
Як повідомляв УНН, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина найімовірніше відбудеться в прикордонному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні між КНДР та Південною Кореєю. Про це повідомив американський телеканал CNN.