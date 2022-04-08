Индия вновь воздержалась во время голосования в ООН по россии

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"С самого начала украинского конфликта Индия выступала за мир, диалог и дипломатию. Мы считаем, что ни одно решение не может быть достигнуто путем пролития крови и ценой невинных жизней. Если Индия избрала какую-то сторону, то это сторона мира и за немедленное прекращение насилия", - говорится в заявлении от Индии.

Детали

Страна воздержалась уже в восьми голосованиях ООН, чтобы осудить российское вторжение в Украину.

Но в среду она выступила с самым резким заявлением о войне, осудив убийства в Буче и поддержав призыв к независимому расследованию.

Нейтральная позиция Индии по войне — в соответствии с ее давней внешней политики неприсоединения — подверглась давлению со стороны других, в то время как Запад усиливает экономические санкции против россии.

россия является крупнейшим поставщиком оборонной продукции Индии.

В четверг в Дели заявили, что сосредоточены на стабилизации своих экономических связей с Москвой и работают над созданием платежного механизма для торговых расчетов.

"Речь идет не об увеличении. Речь идет о стабилизации, потому что эти (экономические) отношения существуют, и в наших интересах обеспечить продолжение экономической деятельности, и мы пытаемся понять, как мы можем сохранить эту стабильность", - сказал представитель одного из министерств.