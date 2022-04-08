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Індія знову утрималася під час голосування в ООН щодо росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Індія пояснила, чому була серед 58 країн, що утрималися під час голосування в ООН у четвер за усунення росії з Ради ООН з прав людини після вбивств в українському місті Буча, пише УНН з посиланням на BBC.

Індія знову утрималася під час голосування в ООН щодо росії

Цитата

"Із самого початку українського конфлікту Індія виступала за мир, діалог та дипломатію. Ми вважаємо, що жодне рішення не може бути досягнуто шляхом пролиття крові та ціною безневинних життів. Якщо Індія обрала якусь сторону, то це сторона миру і за негайне припинення насильства", - йдеться у заяві від Індії.

Деталі

Країна досі утримувалась у восьми голосуваннях ООН, щоб засудити російське вторгнення в Україну.

Але в середу вона виступила із найрізкішою заявою про війну, засудивши вбивства в Бучі та підтримавши заклик до незалежного розслідування.

Нейтральна позиція Індії щодо війни — відповідно до її давньої зовнішньої політики неприєднання — зазнала тиску з боку інших, оскільки Захід посилює економічні санкції проти росії.

росія є найбільшим постачальником оборонної продукції Індії.

У четвер у Делі заявили, що зосереджені на стабілізації своїх економічних зв'язків із Москвою та працюють над створенням платіжного механізму для торгових розрахунків.

"Йдеться не про збільшення... йдеться про стабілізацію, тому що ці (економічні) відносини існують, і в наших інтересах забезпечити продовження економічної діяльності, і ми намагаємося зрозуміти, як ми можемо зберегти цю стабільність", - сказав представник одного з міністерств.

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