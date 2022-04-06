Індія у своїй найрізкішій заяві щодо війни в Україні засудила вбивства в Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Постійний представник Індії при ООН Т.С. Тірумурті засудив убивства мирних жителів у київському передмісті Бучі, що є помітним зрушенням у публічному підході індійських офіційних осіб щодо вторгнення в Україну її давнього партнера росії, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Тірумурті під час засідання Ради Безпеки ООН у вівторок назвав повідомлення про вбивства "глибоко тривожними".
"Ми беззастережно засуджуємо ці вбивства і підтримуємо заклик до відкритого розслідування", - сказав Тірумурті, не згадуючи росії.
"Ситуація в Україні не показала будь-яких суттєвих покращень з того часу, як Рада востаннє обговорювала це питання. Ситуація лише погіршилася, як і її гуманітарні наслідки", - сказав він.
Контекст
У попередніх заявах уряду Індії не було засудження російської агресії, натомість прем'єр-міністр країни Нарендра Моді закликав до "припинення насильства".
Індія також утрималася від підтримки різних резолюцій ООН, які засуджують росію, стверджуючи, що мають бути проведені мирні переговори, а дві країни мають зосередитись на "дипломатії та діалозі".
Тірумурті зробив свою заяву того ж дня, коли опозиційна партія Конгресу Індії висловила занепокоєння щодо позиції країни щодо війни.