Индия заявила о жертвах среди военных из-за обстрела Пакистаном
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По меньшей мере один индийский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Пакистана и обстрела штата Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на индийскую ежедневную газету Hindustan Times.
Согласно информации издания, 18 марта, около 5:30 по местному времени, армия Пакистана из стрелкового оружия и минометов обстреляла сектор Сандербани в округе Раджаури. Индийские военные ответили огнем. Перестрелка продолжалась два часа. В воскресенье пакистанские военные также обстреливали индийскую территорию, отмечает издание.
Стоит отметить, что после террористической атаки на индийских полицейских в штате Джамму и Кашмир 14 февраля напряженность между странами не спадает.