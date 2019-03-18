Индия заявила о жертвах среди военных из-за обстрела Пакистаном

Согласно информации издания, 18 марта, около 5:30 по местному времени, армия Пакистана из стрелкового оружия и минометов обстреляла сектор Сандербани в округе Раджаури. Индийские военные ответили огнем. Перестрелка продолжалась два часа. В воскресенье пакистанские военные также обстреливали индийскую территорию, отмечает издание.

Стоит отметить, что после террористической атаки на индийских полицейских в штате Джамму и Кашмир 14 февраля напряженность между странами не спадает.