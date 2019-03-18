Індія заявила про жертви серед військових через обстріл Пакистаном
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Щонайменше один індійський військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості у результаті порушення режиму припинення вогню з боку збройних сил Пакистану і обстрілу штату Джамму і Кашмір на півночі Індії. Про це повідомляє УНН з посиланням на індійську щоденну газету Hindustan Times.
Згідно з інформацією видання, 18 березня, близько 5:30 за місцевим часом, армія Пакистану зі стрілецької зброї і мінометів обстріляла сектор Сандербані в окрузі Раджаурі. Індійські військові відповіли вогнем. Перестрілка тривала дві години. У неділю пакистанські військові також обстрілювали індійську територію, зазначає видання.
Варто відзначити, що після терористичної атаки на індійських поліцейських у штаті Джамму і Кашмір 14 лютого напруженість між країнами не спадає.