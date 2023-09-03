Индия успешно начала свою первую миссию исследования Солнца

Детали

Aditya-L1 стартовал со стартовой площадки в Шрихарикоте в субботу в 11:50 (по индийскому времени - ред.). Он пройдет 1,5 миллиона километров от Земли - 1% расстояния Земля-Солнце. На такое расстояние, по словам космического агентства Индии, понадобится четыре месяца.

Как только Aditya-L1 достигнет «места парковки» - точки Лагранжа 1, он сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля. Это также означает, что для работы спутника потребуется очень мало топлива.

Дополнение

Несколько тысяч человек в субботу утром собрались в смотровой галерее, установленной Индийским агентством космических исследований (Isro) возле места запуска, чтобы наблюдать за стартом.

Ученые Isro заявили, что запуск прошел успешно, а его «производительность нормальная».

Через час и четыре минуты полета Isro объявил, что миссия выполнена успешно.

Директор проекта Нигар Шаджи сказал, что как только Aditya-L1 достигнет места назначения, это принесет пользу не только Индии, но и мировому научному сообществу.

Напомним

Ранее сообщалось, что после успешной высадки Индии на Луну с помощью Чандраян-3 космическое агентство страны собирается запустить ракету в субботу для изучения Солнца.

Теперь Aditya-L1 несколько раз облетит Землю, прежде чем будет запущен в направлении L1.

С этой позиции он сможет постоянно наблюдать за Солнцем, даже если оно скрыто во время затмения, и проводить научные исследования.





