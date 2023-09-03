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Індія успішно розпочала свою першу місію дослідження Сонця

Індія успішно розпочала свою першу місію дослідження Сонця

Київ • УНН

 • 498551 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Індія успішно розпочала свою першу місію спостереження за Сонцем, повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі 

Aditya-L1 стартував зі стартового майданчика в Шріхарікоті в суботу об 11:50 (за індійським часом - ред.). Він пройде 1,5 мільйона кілометрів від Землі - 1% відстані Земля-Сонце. На таку відстань, за словами космічного агентства Індії, знадобиться чотири місяці.

Як тільки Aditya-L1 досягне «місця паркування» - точку Лагранжа 1, він зможе обертатися навколо Сонця з тією ж швидкістю, що й Земля. Це також означає, що для роботи супутника буде потрібно дуже мало палива.

Доповнення 

Кілька тисяч людей у суботу вранці зібралися в оглядовій галереї, встановленій Індійським агентством космічних досліджень (Isro) біля місця запуску, щоб спостерігати за стартом.

Вчені Isro заявили, що запуск пройшов успішно, а його «продуктивність нормальна».

Через годину і чотири хвилини польоту Isro оголосив, що місія виконана успішно.

Директор проекту Ніґар Шаджі сказав, що як тільки Aditya-L1 досягне місця призначення, це принесе користь не лише Індії, але й світовій науковій спільноті.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що після успішної висадки Індії на Місяць за допомогою Чандраян-3 космічне агентство країни збирається запустити ракету в суботу для вивчення Сонця.

Тепер Aditya-L1 кілька разів облетить Землю, перш ніж буде запущено в напрямку L1.

З цієї позиції він зможе постійно спостерігати за Сонцем, навіть якщо воно сховане під час затемнення, і проводити наукові дослідження.



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