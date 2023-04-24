Индия перестала вовремя платить за российскую нефть из-за санкций Запада

Детали

Индийские компании "иногда" сталкиваются с задержками в оплате за российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, заявил в понедельник министр нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

"Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене выше установленного верхнего уровня. Мы не пользуемся услугами Запада", - сказал Джайн.

По его словам, в случае, если цена на российскую нефть превышает верхний предел, компании самостоятельно находят альтернативные механизмы расчетов. Он также добавил, что большинство поставок российской нефти в Индию осуществляются по ценам ниже верхнего предела.

Министр отметил, что Индия стремится покупать нефть в зависимости от сорта со скидками в других странах.

Дополнение

Индия значительно увеличила импорт нефти из россии с начала конфликта в Украине.

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