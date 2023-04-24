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Индия перестала вовремя платить за российскую нефть из-за санкций Запада

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Индийские компании «иногда» сталкиваются с задержками в оплате российской нефти по цене более 60 долларов за баррель, которая установлена западными странами, об этом заявил министр нефти Индии Панкадж Джейн, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Индийские компании "иногда" сталкиваются с задержками в оплате за российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, заявил в понедельник министр нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

"Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене выше установленного верхнего уровня. Мы не пользуемся услугами Запада", - сказал Джайн.

По его словам, в случае, если цена на российскую нефть превышает верхний предел, компании самостоятельно находят альтернативные механизмы расчетов. Он также добавил, что большинство поставок российской нефти в Индию осуществляются по ценам ниже верхнего предела.

Министр отметил, что Индия стремится покупать нефть в зависимости от сорта со скидками в других странах.

Дополнение

Индия значительно увеличила импорт нефти из россии с начала конфликта в Украине.

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