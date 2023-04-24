Індійські компанії іноді стикаються із затримками в оплаті російської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Індійські компанії «іноді» стикаються із затримками в оплаті російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель, яка встановлена західними країнами, про це заявив міністр нафти Індії Панкадж Джейн, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Індійські компанії "іноді" стикаються із затримками в оплаті за російську нафту за ціною вище 60 доларів за барель, заявив у понеділок міністр нафти та газу Індії Панкадж Джайн.
"Ніхто не заважає нам купувати російську нафту за ціною, вищою за встановлений верхній рівень. Ми не користуємося послугами Заходу", - сказав Джайн.
За його словами, у випадку, якщо ціна на російську нафту перевищує верхню межу, компанії самостійно знаходять альтернативні механізми розрахунків. Він також додав, що більшість поставок російської нафти до Індії здійснюються за цінами, нижчими за верхню межу.
Міністр зазначив, що Індія прагне купувати нафту залежно від сорту зі знижками в інших країнах.
Доплвення
Індія значно збільшила імпорт нафти з росії з початку конфлікту в Україні.
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