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Индия покупает дешевую российскую нефть за счет страданий украинцев от войны - Кулеба

Индия покупает дешевую российскую нефть за счет страданий украинцев от войны - Кулеба

Киев • УНН

 • 842468 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому изданию NDTV заявил, что Индия имеет возможность покупать дешевую российскую нефть за счет страданий украинцев из-за полномасштабного вторжения рф. Он подчеркнул, что страна должна увеличить объемы помощи Киеву, сообщает УНН.

Цитата

"Почему Индия значительно увеличила закупку российской нефти? Потому что россия предлагала очень привлекательные условия, дешевые цены, хорошие контракты. Почему россия предлагает низкие цены на свою нефть? Из-за войны, которую она развязала в Украине.

Так что возможность для Индии покупать российскую нефть по дешевой цене возникает из-за того, что украинцы страдают от российской агрессии, умирая каждый день. Они живут в домах без отопления, без горячей воды, без света. И этот факт, надеемся, должен быть оценен теми, кто принимает решение о закупке российской нефти", – сказал он.

Детали

Отвечая на замечания журналиста о том, что европейские страны тоже продолжают закупать нефть из россии, Кулеба подчеркнул, что Украина "равно критически" относится к любой стране мира, которая закупает это сырье у москвы в большом количестве, ведь деньги, полученные от торговли используются для "финансирования войны и убийства украинцев".

Министр отметил, что если индийцы интегрируют этот элемент в свое мышление, то внешняя политика также должна быть скорректирована в соответствии с поддержкой, предоставленной Украине.

"Если вы извлекаете пользу от наших страданий, было бы хорошо видеть больше вашей помощи, адресованной нам", - подытожил Кулеба.

Напомним

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти морем, принятом ЕС в рамках шестого пакета ограничительных мер против москвы.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что покупка нефти у москвы "работает на пользу" его стране, и что он "хотел бы, чтобы это продолжалось".

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