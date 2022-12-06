Индия покупает дешевую российскую нефть за счет страданий украинцев от войны - Кулеба

Цитата

"Почему Индия значительно увеличила закупку российской нефти? Потому что россия предлагала очень привлекательные условия, дешевые цены, хорошие контракты. Почему россия предлагает низкие цены на свою нефть? Из-за войны, которую она развязала в Украине.

Так что возможность для Индии покупать российскую нефть по дешевой цене возникает из-за того, что украинцы страдают от российской агрессии, умирая каждый день. Они живут в домах без отопления, без горячей воды, без света. И этот факт, надеемся, должен быть оценен теми, кто принимает решение о закупке российской нефти", – сказал он.

Детали

Отвечая на замечания журналиста о том, что европейские страны тоже продолжают закупать нефть из россии, Кулеба подчеркнул, что Украина "равно критически" относится к любой стране мира, которая закупает это сырье у москвы в большом количестве, ведь деньги, полученные от торговли используются для "финансирования войны и убийства украинцев".

Министр отметил, что если индийцы интегрируют этот элемент в свое мышление, то внешняя политика также должна быть скорректирована в соответствии с поддержкой, предоставленной Украине.

"Если вы извлекаете пользу от наших страданий, было бы хорошо видеть больше вашей помощи, адресованной нам", - подытожил Кулеба.

Напомним

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти морем, принятом ЕС в рамках шестого пакета ограничительных мер против москвы.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что покупка нефти у москвы "работает на пользу" его стране, и что он "хотел бы, чтобы это продолжалось".