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Індія купує дешеву російську нафту коштом страждань українців від війни - Кулеба

Індія купує дешеву російську нафту коштом страждань українців від війни - Кулеба

Київ • УНН

 • 842470 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю індійському виданню NDTV заявив, що Індія має можливість купувати дешеву російську нафту коштом страждань українців через повномасштабне вторгення рф. Він наголосив, що країна має збільшити обсяги допомоги Києву, повідомляє УНН.

Цитата

"Чому Індія значно збільшила закупівлю російської нафти? Бо росія пропонувала дуже привабливі умови, дешеві ціни, хороші контракти. Чому росія пропонує низькі ціни на свою нафту? Через війну, яку вона розв'язала в Україні.

Тож, можливість для Індії купувати російську нафту за дешевою ціною виникає через те, що українці потерпають від російської агресії, вмираючи кожен день. Вони живуть у будинках без опалення, без гарячої води, без світла. І цей факт, сподіваємося, повинен бути оцінений тими, хто приймає рішення про закупівлю російської нафти", - сказав він.

Деталі

Відповідаючи на зауваження журналіста про те, що європейські країни теж продовжують закупати нафту з росії, Кулеба наголосив, що Україна "однаково критично" ставиться до будь-якої країни світу, яка закуповує цю сировину у москви у великій кількості, адже гроші, отримані від торгівлі, використовуються для "фінансування війни та вбивства українців".

Міністр зазначив, що якщо індійці інтегрують цей елемент у своє мислення, то зовнішня політика також має бути скоригована відповідно до підтримки, наданої Україні.

"Якщо ви отримуєте користь від наших страждань, було б добре бачити більше вашої допомоги, адресованої нам", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо

5 грудня набуло чинності ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти морем, ухваленому ЄС у межах шостого пакета обмежувальних заходів проти москви.

Раніше міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що купівля нафти у москви "працює на користь" його країні, і що він "хотів би, щоб це тривало".

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