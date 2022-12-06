Індія купує дешеву російську нафту коштом страждань українців від війни - Кулеба

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"Чому Індія значно збільшила закупівлю російської нафти? Бо росія пропонувала дуже привабливі умови, дешеві ціни, хороші контракти. Чому росія пропонує низькі ціни на свою нафту? Через війну, яку вона розв'язала в Україні.

Тож, можливість для Індії купувати російську нафту за дешевою ціною виникає через те, що українці потерпають від російської агресії, вмираючи кожен день. Вони живуть у будинках без опалення, без гарячої води, без світла. І цей факт, сподіваємося, повинен бути оцінений тими, хто приймає рішення про закупівлю російської нафти", - сказав він.

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Відповідаючи на зауваження журналіста про те, що європейські країни теж продовжують закупати нафту з росії, Кулеба наголосив, що Україна "однаково критично" ставиться до будь-якої країни світу, яка закуповує цю сировину у москви у великій кількості, адже гроші, отримані від торгівлі, використовуються для "фінансування війни та вбивства українців".

Міністр зазначив, що якщо індійці інтегрують цей елемент у своє мислення, то зовнішня політика також має бути скоригована відповідно до підтримки, наданої Україні.

"Якщо ви отримуєте користь від наших страждань, було б добре бачити більше вашої допомоги, адресованої нам", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо

5 грудня набуло чинності ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти морем, ухваленому ЄС у межах шостого пакета обмежувальних заходів проти москви.

Раніше міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що купівля нафти у москви "працює на користь" його країні, і що він "хотів би, щоб це тривало".