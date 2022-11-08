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Індія хоче продовжувати купувати нафту у росії, бо їм це "працює на користь"

Індія хоче продовжувати купувати нафту у росії, бо їм це "працює на користь"

Київ • УНН

 • 296047 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар у вівторок заявив, що купівля нафти у москви "працює на користь" Індії, і що він "хотів би, щоб це тривало", пише УНН з посиланням на The Indian Express.

Заява Джайшанкара прозвучала на тлі його зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим у Москві.

Цитата

"Насамперед, на енергетичному ринку є напруга. Це стрес, викликаний поєднанням факторів, але як третій за величиною споживач нафти і газу у світі — споживач без високого рівня доходів — наш основний обов'язок — забезпечити, щоб індійські споживачі мали найкращий доступ до найвигідніших умов на міжнародних ринках", — сказав Джайшанкар, який перебуває з дводенним візитом у Москві.

"І щодо цього, якщо чесно, відносини між Індією та росією працювали нам на користь. Отже, якщо це працює мені на користь, я хотів би так і продовжувати", — зазначив голова МЗС Індії.

Охарактеризувавши відносини Індії з росією як "виключно" стійкі, Джайшанкар підкреслив, що наразі мета полягає в тому, щоб налагодити взаємовигідну та довгострокову співпрацю на тлі зростаючого економічного співробітництв.

Доповнення

Закупівлі Індією російської сирої нафти зі знижкою за останні кілька місяців значно зросли, попри зростання занепокоєння в багатьох західних столицях, відзначає видання.

Щодо війни в Україні Індія стверджує, що це має бути вирішене шляхом дипломатії та діалогу, і досі офіційно не засудила російське вторгнення в Україну. 

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