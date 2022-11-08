Индия хочет продолжать покупать нефть у россии, потому что им это "работает на пользу"

Заявление Джайшанкара прозвучало на фоне его встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым в Москве.

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"Прежде всего, на энергетическом рынке есть напряжение. Это стресс, вызванный сочетанием факторов, но как третий по величине потребитель нефти и газа в мире — потребитель без высокого уровня доходов — наша основная обязанность — обеспечить, чтобы индийские потребители имели лучший доступ к самым выгодным условиям на международных рынках", — сказал Джайшанкар, находящийся с двухдневным визитом в Москве.

"И по этому, если честно, отношения между Индией и россией работали нам на пользу. Итак, если это работает мне на пользу, я хотел бы так и продолжать", — отметил глава МИД Индии.

Охарактеризовав отношения Индии с россией как "исключительно" устойчивые, Джайшанкар подчеркнул, что в настоящее время цель состоит в том, чтобы наладить взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество на фоне растущего экономического сотрудничества.

Дополнение

Закупки Индией российской сырой нефти со скидкой за последние несколько месяцев значительно выросли, несмотря на рост беспокойства во многих западных столицах, отмечает издание.

Относительно войны в Украине Индия утверждает, что это должно быть решено путем дипломатии и диалога, и до сих пор официально не осудила российское вторжение в Украину.