Индия готовится к первой посадке на Луну после неудачи россии

Детали

Чандраян-3 — индийский космический корабль, который стартовал в прошлом месяце — должен приземлиться в 18:04 по местному времени в среду. Затем марсоход под названием Pragyan или Wisdom, будет анализировать химический состав поверхности Луны и искать воду в течение одного лунного дня, что эквивалентно 14 дням на Земле.

Если попытка Индии будет иметь успех, то государство станет второй страной, наряду с Китаем, которая будет иметь рабочий марсоход на Луне. Издание отмечает, что успешное приземление поднимет престиж Индии в мировой космической гонке после того, как страна потерпела неудачу из-за неудачной миссии на Луну в 2019 году.

Дополнение

Премьер-министр Нарендра Моди хочет укрепить место страны среди космических стран мира, поэтому в июне Индия подписала Artemis Accords, инициативу, поддерживаемую США и более чем двумя десятками других стран для управления совместными миссиями и гражданскими космическими исследованиями.

Индия запланировала и другие космические усилия. Она планирует продемонстрировать возможности полета человека в космос с помощью своей миссии Gaganyaan, которая выведет членов экипажа на орбиту в 400 километров в течение трех дней, прежде чем безопасно вернуть их на Землю.

Космическое агентство Индии и NASA договорились отправить индийского астронавта на Международную космическую станцию. Страна Южной Азии также ведет переговоры с Японией о совместной работе над миссией на Луну.

Напомним

В пятницу, 11 августа, россия запустила свой первый за 47 лет космический корабль для посадки на Луну, пытаясь стать первой страной, которая совершит мягкую посадку на южный полюс Луны, регион, который, как полагают, содержит желанные карманы водяного льда.