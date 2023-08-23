Індія готується до першої посадки на Місяць після невдачі росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Індія збирається стати першою країною, яка посадить космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба росії приземлитися на Місяць у тому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Чандраян-3 — індійський космічний корабель, який стартував минулого місяця — має приземлитися о 18:04 за місцевим часом у середу. Потім марсохід під назвою Pragyan або Wisdom, аналізуватиме хімічний склад поверхні Місяця та шукатиме воду протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.
Якщо спроба Індії матиме успіх, то держава стане другою країною, поряд з Китаєм, яка матиме робочий марсохід на Місяці. Видання зазначає, що успішне приземлення підніме престиж Індії у світовій космічній гонитві після того, як країна зазнала невдачі через невдалу місію на Місяць у 2019 році.
Доповнення
Прем’єр-міністр Нарендра Моді хоче зміцнити місце країни серед космічних країн світу, тому в червні Індія підписала Artemis Accords, ініціатива, яка підтримується США та більш ніж двома десятками інших країн для управління спільними місіями та цивільним дослідженням космосу.
Індія запланувала й інші космічні зусилля. Вона планує продемонструвати можливості польоту людини в космос за допомогою своєї місії Gaganyaan, яка виведе членів екіпажу на орбіту в 400 кілометрів протягом трьох днів, перш ніж безпечно повернути їх на Землю.
Космічне агентство Індії та NASA домовилися відправити індійського астронавта на Міжнародну космічну станцію. Країна Південної Азії також веде переговори з Японією про спільну роботу над місією на Місяць.
Нагадаємо
У п’ятницю, 11 серпня, росія запустила свій перший за 47 років космічний корабель для посадки на Місяць, намагаючись стати першою країною, яка здійснить м’яку посадку на південний полюс Місяця, регіон, який, як вважають, містить бажані кишені водяного льоду.