Притворявшаяся мужчиной индианка успела дважды жениться ради денег

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. В штате Уттаракханд (Индия) полиция арестовала женщину по имени Кришна Сен, выдававшую себя за мужчину и женившуюся на девушках ради приданого. Об УНН сообщает со ссылкой на BBC News.

В полицию на “мужчину” пожаловались родители первой жены. Они заявили, что бывший зять вымогал у них приданое, что запрещено законом.

Также заявители сообщили, что бывший супруг их дочери взял около 13 тысяч долларов на развитие собственного дела, но так и не вернул эти деньги.

Полиция нашла и допросила Сен. В ход допроса у полицейских возникли подозрения и Сен отправили на медицинское обследование. После чего стало ясно, что перед ними женщина.

Как стало известно, в первый брак Сен вступила в 2014 году, но вскоре после свадьбы пара развелась. Доподлинно известно, как минимум еще об одном браке, заключенном в 2017 году.

Обманутые жены заявляют, что ни разу не заподозрили в “избраннике” женщину: Сен вела себя по-мужски, одевалась как мужчина, ходила как мужчина, у нее было много друзей мужчин. Сен никогда не раздевалась перед женами, а на развод подавала до вступления в интимные отношения.

В новости не говорится какие именно обвинения предъявлены задержанной, но вероятно это мошенничество и вымогательство, ведь давать и получать приданое в индии запрещено на законодательном уровне с 1961 года.

Украинские Национальные Новости

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