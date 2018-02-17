Індіанка, що видавала себе за чоловіка, встигла двічі одружитися заради грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У штаті Уттаракханд (Індія) поліція заарештувала жінку на ім’я Крішна Сен, що видавали себе за чоловіка та одружувалась з дівчатами заради приданого. Про УНН повідомляє з посиланням на BBC News.
У поліцію на “чоловіка” поскаржилися батьки першої дружини. Вони заявили, що колишній зять вимагав у них придане, що заборонено законом. Також заявники повідомили, що колишній чоловік їх дочки взяв близько 13 тисяч доларів на розвиток власної справи, але так і не повернув ці гроші.
Поліція знайшла і допитала Сен. Під час допиту у поліцейських виникли підозри і Сен відправили на медичне обстеження. Після чого стало зрозуміло, що перед ними жінка.
Як стало відомо, в перший шлюб Сен вступила в 2014 році, але незабаром після весілля пара розлучилася. Достеменно відомо, як мінімум ще про один шлюб, укладений в 2017 році.
Ошукані дружини заявляють, що жодного разу не запідозрили в “обранці” жінку: Сен поводилася по-чоловічому, одягалася як чоловік, ходила як чоловік, у неї було багато друзів чоловіків. Сен ніколи не роздягалася перед дружинами, а на розлучення подавала до вступу в інтимні стосунки.
Не повідомляється які саме звинувачення пред’явлені затриманій, але ймовірно це шахрайство і вимагання, адже давати і отримувати придане в Індії заборонено на законодавчому рівні з 1961 року.