Индексы США обновили исторический максимум



Индекс Dow Jones вырос на 0,66% и составил 20 186,27 пункта.

вырос на 0,66% и составил 20 186,27 пункта.

Индекс S & P 500 поднялся на 0,56%, до 2307,52 пункта.

поднялся на 0,56%, до 2307,52 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 0,57% и составил 5714,69 пункта.

снизился на 0,57% и составил 5714,69 пункта.

Напомним, 26 января в США индекс биржевой активности Dow Jones впервые в истории превысил показатель в 20 000 пунктов.

Как сообщал УНН, экономика Украины является одной самых открытых , индекс ее открытости превышает 100%, что означает преимущество совокупного экспорта и импорта над ВВП страны. Об этом на брифинге сообщил эксперт общественной организации "Института налоговых реформ" Дмитрий Серебрянский.