Індекси США оновили історичний максимум



Індекс Dow Jones зріс на 0,66% і склав 20 186,27 пункту.

зріс на 0,66% і склав 20 186,27 пункту.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,56%, до 2307,52 пункту.

піднявся на 0,56%, до 2307,52 пункту.

Індекс електронної біржі NASDAQ знизився на 0,57% і склав 5714,69 пункту.

знизився на 0,57% і склав 5714,69 пункту.

Нагадаємо, 26 січня у США індекс біржової активності Dow Jones вперше в історії перевищив показник у 20 000 пунктів.

Як повідомляв УНН, економіка України є однією найбільш відкритих, індекс її відкритості перевищує 100%, що означає перевагу сукупного експорту та імпорту над ВВП країни. Про це на брифінгу повідомив експерт громадської організації "Інституту податкових реформ" Дмитро Серебрянський.