Індекси США оновили історичний максимум
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Індекси Dow Jones, Nasdaq і S&P оновили історичні максимуми, про це свідчать дані торгів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
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- Індекс Dow Jones зріс на 0,66% і склав 20 186,27 пункту.
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- Індекс S&P 500 піднявся на 0,56%, до 2307,52 пункту.
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- Індекс електронної біржі NASDAQ знизився на 0,57% і склав 5714,69 пункту.
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Нагадаємо, 26 січня у США індекс біржової активності Dow Jones вперше в історії перевищив показник у 20 000 пунктів.
Як повідомляв УНН, економіка України є однією найбільш відкритих, індекс її відкритості перевищує 100%, що означає перевагу сукупного експорту та імпорту над ВВП країни. Про це на брифінгу повідомив експерт громадської організації "Інституту податкових реформ" Дмитро Серебрянський.