Иммунолог объяснил, почему украинцы избегают вакцинации

"Украина по данным 2016-2017 годов, и в 2015 году входила в десятку стран мира с самым низким уровнем охвата. В эту же десятку с самым низким уровнем охвата вакцинацией входили такие страны как Южный Судан, Сомали, Папуа Новая Гвинея, ЦАР, Сирия. Если можно найти причины для этих стран, где идет война, где есть разрушение, где разрушена инфраструктура, то конечно подобные причины не подходят для Украины", - сказал собеседник.

По его словам, на то, почему существует такой высокий уровень недоверия к вакцинации в Украине, есть две основные причины.

"Первая, это все же у меня претензия к медицинским работникам, которые должны быть более грамотными и разбираться в вопросах вакцинации, так окончательную информацию пациент должен получить от медицинского работника. И с этого уже проведено очень много работы - тренингов, семинаров, обучения, но этим проблема не решится за два дня", - сказал иммунолог.

"Вторая причина - то, что в Украине вакцинация является частым предметом для спекуляции политиков и, как было продемонстрировано в исследовании, и результаты этого исследования были опубликованы в 2018 году в American Journal of Public Health, где были проанализированы появление фейковой информации о вакцинации, то большинство информационных сообщений, которые возбуждают общество, оказывают противоречивую информации, происходят от РФ", - отметил Лапий.

По его словам, в исследовании были проанализированы сообщение в twitter с 2014 по 2017 или 2018 год, а также был проведен анализ, для чего нужны такие дезинформационные вбросы.

"Таким образом можно дестабилизировать и без того шаткую политическую ситуацию и любая вспышка, любая болезнь, против которой существуют эффективные вакцины - это требует реагирования и дополнительных финансов из бюджета, с другой стороны, если Украина оказывается среди стран с низким уровнем охвата вакцинацией в мире, то при проведении, например, опроса в Нидерландах относительно того, хотят ли они видеть Украину среди стран ЕС, то в поиске информации о том, кто такая Украина, где она находится и почему я, рядовой голландец должен давать ответ, хотим ли мы, чтобы мой правительство подписало с ней Соглашение о евроассоциации, то конечно он найдет много негативной информации, в том числе о вспышке кори, потому что мы лидеры в мире по количеству случаев кори, и находимся среди стран с низким уровнем охвата. Это считается одним из элементов гибридной войны", - добавил Лапий.

Как сообщал УНН, в Украине 29% людей соглашаются, что вакцины безопасны.