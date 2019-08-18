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Імунолог пояснив, чому українці уникають вакцинації

Імунолог пояснив, чому українці уникають вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Україна останні роки знаходиться серед країн світу з найнижчим рівнем охоплення вакцинацією. Про причини такої статистики у коментарі УНН розповів дитячий імунолог Федір Лапій.

“Україна за даними 2016-2017 років, і у 2015 році входила в десятку країн світу з найнижчим рівнем охоплення. В цю ж десятку з найнижчим рівнем охоплення вакцинацією входили такі країни як Південний Судан, Сомалі, Папуа Нова Гвінея, ЦАР, Сирія. Якщо можна знайти причини для цих країн, де йде війна, де є руїна, де зруйнована інфраструктура, то звичайно подібні причини не підходять для України”, — сказав співрозмовник.

З його слів, на те, чому існує такий високий рівень недовіри до вакцинації в Україні, є дві основні причини.

“Перша, це все ж в мене претензія до медичних працівників, які повинні бути більш грамотними і обізнаними в питаннях вакцинації, бо остаточну інформацію пацієнт має отримати від медичного працівника. З цього вже проведено дуже багато роботи — тренінгів, семінарів, навчання, але цим проблема не вирішиться за два дні”, — сказав імунолог.

“Друга причина — те, що в Україні вакцинація є частим предметом для спекуляції політиків і, як було продемонстровано в досліджені, і результати цього дослідження були опубліковані в 2018 році в American Journal of Public Health, де було проаналізовано появу фейкової інформації щодо вакцинації, то більшість інформаційних повідомлень, які збуджують суспільство, надають контроверсійну інформацію, походять від РФ”, — зауважив Лапій.

З його слів, у дослідженні були проаналізовані повідомлення в twitter з 2014 по 2017 чи 2018 рік, а також був проведений аналіз, для чого потрібні такі дезінформаційні вкиди.

“Таким чином можна дестабілізувати і без того хитку політичну ситуацію і будь-який спалах, будь-яка хвороба, проти якої існують ефективні вакцини — це є потребує реагування і додаткових фінансів з бюджету, з іншого боку, якщо Україна опиняється серед країн з найнижчим рівнем охоплення вакцинацією в світі, то при проведенні, наприклад, опитування в Нідерландах щодо того, чи хочуть вони бачити Україну серед країн ЄС, то в пошуку інформації про те, хто така Україна, де вона знаходиться і чому я, пересічний голландець, повинен давати відповідь, чи хочемо ми, щоб мій уряд підписав з нею Угоду про євроассоціацію, то звичайно він знайде багато негативної інформації, в тому числі щодо спалаху кору, бо ми лідери в світі щодо кількості випадків кору, і перебуваємо серед країн з найнижчим рівнем охоплення. Це вважається одним з елементів гібридної війни”, — додав Лапій.

Як повідомляв УНН, в Україні 29% людей погоджуються, що вакцини безпечні.

Українські Національні Новини

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