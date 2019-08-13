В Україні 29% людей погоджуються, що вакцини безпечні – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. За даними дослідження Wellcome Global Monitor, в Україні лише 29% опитанних погоджуються з твердженням, що вакцини безпечні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Так, 79% людей у світі погоджуються з твердженням, що вакцини безпечні. В Україні цей показник значно нижчий - лише 29%. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження Wellcome Global Monitor. Опитування показує, що така недовіра характерна для пострадянських країн — низький рівень довіри до вакцинації також характерний для Білорусі та Росії", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, дослідження показує, що у світі вакцини вважають ефективними 84% людей, в той час в Україні - 50%.
"В Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% вакцинація від поліомієліту, 69,3% - від дифтерії та правця, 67 % - від гепатиту В (дані за 2018 рік)", - зазначено в повідомленні.
Довідка: в опитуванні Wellcome Global Monitor взяли участь більше ніж 140 тисяч людей з більш ніж 140 країн світу.
Нагадаємо, Православна церква України заявила про підтримку вакцинації.