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В Україні 29% людей погоджуються, що вакцини безпечні – опитування

В Україні 29% людей погоджуються, що вакцини безпечні – опитування

Київ • УНН

 • 17807 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. За даними дослідження Wellcome Global Monitor, в Україні лише 29% опитанних погоджуються з твердженням, що вакцини безпечні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Так, 79% людей у світі погоджуються з твердженням, що вакцини безпечні. В Україні цей показник значно нижчий - лише 29%. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження Wellcome Global Monitor. Опитування показує, що така недовіра характерна для пострадянських країн — низький рівень довіри до вакцинації також характерний для Білорусі та Росії", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, дослідження показує, що у світі вакцини вважають ефективними 84% людей, в той час в Україні - 50%.

"В Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% вакцинація від поліомієліту, 69,3% - від дифтерії та правця, 67 % - від гепатиту В (дані за 2018 рік)", - зазначено в повідомленні.

Довідка: в опитуванні Wellcome Global Monitor взяли участь більше ніж 140 тисяч людей з більш ніж 140 країн світу.

Нагадаємо, Православна церква України заявила про підтримку вакцинації.

Українські Національні Новини

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