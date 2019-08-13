В Украине 29% людей соглашаются, что вакцины безопасны — опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. По данным исследования Wellcome Global Monitor, в Украине только 29% опрошенных соглашаются с утверждением, что вакцины безопасны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Так, 79% людей в мире согласны с утверждением, что вакцины безопасны. В Украине этот показатель значительно ниже - всего 29%. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования Wellcome Global Monitor. Опрос показывает, что такое недоверие характерно для постсоветских стран - низкий уровень доверия к вакцинации также характерен для Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Кроме того, исследование показывает, что в мире вакцины считают эффективными 84% людей, в то время в Украине - 50%.
"В Украине уровень охват прививками детей до года остается низким: 71% вакцинация от полиомиелита, 69,3% - от дифтерии и столбняка, 67% - от гепатита В (данные за 2018 год)", - говорится в сообщении.
Справка: в опросе Wellcome Global Monitor приняли участие более 140 тысяч человек из более чем 140 стран мира.
Напомним, Православная церковь Украины заявила о поддержке вакцинации.