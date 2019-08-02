ПЦУ заявила про підтримку вакцинації

Про підтримку вакцинації Предстоятель заявив на спільній зустрічі керівників Центру громадського здоров'я МОЗ України та ПЦУ, на якій обговорювалися умови співпраці щодо запобігання поширенню захворюваності та продовження інформування населення про важливість вакцинації.

У Міністерстві зазначають, що підтримка церкви дуже важлива, адже в Україні вкрай низький рівень вакцинації від дифтерії та правця. Вакциновані менше 70% дітей, а рівень охоплення щепленнями серед дорослих - ще нижчий. Більше того, чимало дорослих не знають, що робити ревакцинацію (повторну вакцинацію) треба кожних 10 років.

"Вакцинація - єдиний спосіб захиститися від інфекції. МОЗ України закликає перевірити наявність необхідних щеплень у дітей та дорослих і якомога швидше вакцинуватися. Це безоплатно як для дітей, так і для дорослих. Зверніться до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, з яким підписали декларацію", - повідомляють в установі.

Нагадаємо, в Україну планують доставити близько 500 тис. доз вакцин проти грипу.