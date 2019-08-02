В Україну планують доставити близько 500 тис. доз вакцин проти грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Близько 500 тис. доз вакцин проти грипу для вакцинування в сезоні 2019-2020 планують доставити в Україну. Про це проінформували у прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
Повідомляється, що ця кількість на 150 тис. перевищує кількість поставлених вакцин минулого сезону.
Як вказано, орієнтовний термін надходження вакцин цьогоріч – жовтень 2019 року. Пояснюється, що такий термін передусім зумовлений пізнім наданням ВООЗ штамового складу вірусів виробникам вакцин.
"Проте Державний експертний центр повідомив, що впровадження спрощеного електронного механізму подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу сприятиме прискоренню часу їх надходження", - зазначили у Центрі.
Нагадаємо, в Україні протягом епідемічного сезону 2018-2019 років на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, із них 64 померли.