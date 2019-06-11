В Україні протягом епідемічного сезону від грипу померло 64 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В Україні протягом епідемічного сезону 2018-2019 років на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, із них 64 померли. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.
За підсумками епідемічного сезону 2018-2019 рр в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких — діти віком до 17 років.
Окрім того, грип забрав життя 64 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день хвороби та пізніше.
Також, серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30% отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували віруси грипу типу A.
Із початку сезону проти грипу вакциновано 161 543 особи (0,4% населення), частка дітей серед щеплених становить 24%.
Нагадаємо, за тиждень з 13 по 19 травня внаслідок грипу в Україні померла одна людина.