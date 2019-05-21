Від грипу в Україні померла ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. За тиждень з 13 по 19 травня внаслідок грипу в Україні померла одна людина, загалом з початку епідемічного сезону, який розпочався у жовтні минулого року, зареєстровано 64 летальних випадків через грип. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
"За звітний тиждень зареєстровано один летальний випадок унаслідок грипу. Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років", - вказали медики.
Жоден померлий, як вказано, не був вакцинований проти грипу.
Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ в Україні захворіло 97 тисяч 858 людей, 68,4% з яких - діти віком до 17 років.
Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 4,2%, а серед дітей віком до 17 років - не змінився; загалом інтенсивний показник захворюваності становив 254,2 на 100 000 населення, що на 51,0% менше епідемічного порога по Україні.
Епідемічні пороги не перевищено у жодному регіоні. У країні фонова інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та спорадичне географічне поширення.
З 1 жовтня 2018 року до 19 травня 2019 року в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 13,8% населення.
Нагадаємо, сезон грипу в США виявився найтривалішим за 10 років.