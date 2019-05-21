Від грипу в Україні померла ще одна людина

КИЇВ. 21 травня. УНН. За тиждень з 13 по 19 травня внаслідок грипу в Україні померла одна людина, загалом з початку епідемічного сезону, який розпочався у жовтні минулого року, зареєстровано 64 летальних випадків через грип. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.