От гриппа в Украине умер еще один человек

КИЕВ. 21 мая. УНН. За неделю с 13 по 19 мая вследствие гриппа в Украине умер один человек, всего с начала эпидемического сезона, который начался в октябре прошлого года, зарегистрировано 64 летальных случаев из-за гриппа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.