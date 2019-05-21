От гриппа в Украине умер еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. За неделю с 13 по 19 мая вследствие гриппа в Украине умер один человек, всего с начала эпидемического сезона, который начался в октябре прошлого года, зарегистрировано 64 летальных случаев из-за гриппа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 64 украинцев, в том числе 12 детей до 17 лет", - указали медики.
Ни один умерший, как указано, ни был вакцинирован против гриппа.
В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ в Украине заболело 97 тысяч 858 человек, 68,4% из которых - дети до 17 лет.
По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 4,2%, а среди детей до 17 лет - не изменился; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 254,2 на 100 000 населения, что на 51,0% меньше эпидемического порога по Украине.
Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе. В стране фоновая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и спорадическое географическое распространение.
С 1 октября 2018 года до 19 мая 2019 года в Украине гриппом и ОРВИ переболело 13,8% населения.
Напомним, сезон гриппа в США оказался самым продолжительным за 10 лет.