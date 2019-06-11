В Украине в течение эпидемического сезона от гриппа умерло 64 человека

По итогам эпидемического сезона 2018-2019 гг в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн человек 65,3% из которых - дети до 17 лет.

Кроме того, грипп унес жизни 64 украинцев, в том числе 12 детей до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа, 11 человек вообще не обращались за медицинской помощью, а каждый пятый обратился уже после критического ухудшения состояния здоровья на 6-й день болезни и позже.

Также, среди лабораторно обследованных гриппом 2927 человек методом ПЦР у 30% получены положительные результаты. В циркуляции абсолютно доминировали вирусы гриппа типа A.

С начала сезона против гриппа вакцинировано 161 543 человека (0,4% населения), доля детей среди привитых составляет 24%.

Напомним, за неделю с 13 по 19 мая в результате гриппа в Украине умер один человек.