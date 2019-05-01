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7 марта, 13:58 • 111591 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139655 просмотра

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Импорт газа из США в ЕС вырос на 272% и достиг исторического максимума

Импорт газа из США в ЕС вырос на 272% и достиг исторического максимума

Киев  •  УНН

 • 8235 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. С июля 2018 года по настоящее время импорт сжиженного газа из США в ЕС вырос на 272% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Такие данные приведены в новом отчете Еврокомиссии.

В марте этого года объем торговли сжиженным газом между ЕС и США превысил 1,4 млрд кубометров. Это исторический максимум.

25 июля 2018 года президент США Дональд Трамп в Белом доме провел переговоры с прибывшим с визитом председателем Еврокомиссиии Жан-Клодом Юнкером.

Стороны договорились усиливать стратегическое сотрудничество в области энергетики, практическим шагом которого является увеличение поставок сжиженного газа из США в ЕС.

Напомним, Украина в 2018 году закупила 10,6 млрд куб. м газа из европейского направления, на 24,8% меньше, чем годом ранее.

Украинские Национальные Новости

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