Импорт газа из США в ЕС вырос на 272% и достиг исторического максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. С июля 2018 года по настоящее время импорт сжиженного газа из США в ЕС вырос на 272% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Такие данные приведены в новом отчете Еврокомиссии.
В марте этого года объем торговли сжиженным газом между ЕС и США превысил 1,4 млрд кубометров. Это исторический максимум.
25 июля 2018 года президент США Дональд Трамп в Белом доме провел переговоры с прибывшим с визитом председателем Еврокомиссиии Жан-Клодом Юнкером.
Стороны договорились усиливать стратегическое сотрудничество в области энергетики, практическим шагом которого является увеличение поставок сжиженного газа из США в ЕС.
Напомним, Украина в 2018 году закупила 10,6 млрд куб. м газа из европейского направления, на 24,8% меньше, чем годом ранее.