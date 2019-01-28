Україна за рік скоротила імпорт газу з ЄС на майже 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна у 2018 році закупила 10,6 млрд куб. м газу з європейського напряму, що на 24,8% менше, ніж роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
"У 2018 році поставки імпортованого газу в Україну здійснювались виключно з європейського газового ринку. У порівнянні з 2017 роком імпорт газу скоротився на 24,8% – з 14,1 млрд куб. м до 10,6 млрд куб. м", - повідомили у НАК.
Імпорт скоротили обидві ключові категорії імпортерів: "Нафтогаз" - з 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) та приватні компанії - з 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%).
У 2018 році газ в Україну імпортували 65 компаній (у 2017 році – 67 компаній).
Кількість європейських постачальників, у яких "Нафтогаз" закуповував природний газ у 2018 році, становила 18 компаній (у 2017 році – 13 компаній). Жодна з цих компаній не постачала більше ніж 30% обсягу імпортованого "Нафтогазом" газу.
"Нафтогаз" вже четвертий рік не закуповує газ у "Газпрому", який відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо обсягів та умов постачання", - вказали у НАК.
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