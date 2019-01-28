Украина за год сократила импорт газа из ЕС почти на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина в 2018 году закупила 10,6 млрд куб. м газа с европейского направления, что на 24,8% меньше, чем годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"В 2018 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка. По сравнению с 2017 годом импорт газа сократился на 24,8% - с 14,1 млрд куб. м до 10,6 млрд куб. м", - сообщили в НАК.
Импорт сократили обе ключевые категории импортеров: "Нафтогаз" - с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании - с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%).
В 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году - 67 компаний).
Количество европейских поставщиков, у которых "Нафтогаз" закупал природный газ в 2018 году, составила 18 компаний (в 2017 году - 13 компаний). Ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого "Нафтогазом" газа.
"Нафтогаз" уже четвертый год не закупает газ у "Газпрома", который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража по объемам и условиям поставки", - указали в НАК.
Напомним, Президент Петр Порошенко собирается за 5 лет достичь энергонезависимости Украины.