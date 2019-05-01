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Імпорт газу з США в ЄС зріс на 272% і досяг історичного максимуму

Імпорт газу з США в ЄС зріс на 272% і досяг історичного максимуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. З липня 2018 року по даний час імпорт зрідженого газу з США в ЄС зріс на 272% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".

Такі дані наведені в новому звіті Єврокомісії.

У березні цього року обсяг торгівлі зрідженим газом між ЄС і США перевищив 1,4 млрд кубометрів. Це історичний максимум.

25 липня 2018 року президент США Дональд Трамп в Білому домі провів переговори з прибулим з візитом головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Сторони домовилися посилювати стратегічне співробітництво в галузі енергетики, практичним кроком якого є збільшення поставок зрідженого газу з США в ЄС.

Нагадаємо, Україна у 2018 році закупила 10,6 млрд куб. м газу з європейського напряму, що на 24,8% менше, ніж роком раніше.

Українські Національні Новини

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