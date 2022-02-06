Вероятность смерти у невакцинированных в 97 раз выше: Байден призвал всех американцев вакцинироваться

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"Дело вот в чем: вероятность смерти среди невакцинированных людей в 97 раз выше, чем у тех, кто получил бустерную дозу. Защитите себя и людей, которые вас окружают, получив прививку вакциной или же бустер уже сегодня", - написал Байден.

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К слову, в США, на сегодняшний день, остаются одной из стран, где зафиксировано самое большое распространение коронавируса.

Согласно данным, представленным директором Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, у людей, не вакцинированных против Covid-19, в 97 раз больше шансов умереть от Covid-19, чем у людей, которые получили прививку и ревакцинацию.

"Вакцинация и бустерные дозы существенно снижают риск смерти от Covid-19", - заявила Валенски на брифинге группы реагирования Белого дома на COVID-19.

"Средняя еженедельная смертность среди непривитых составила 9,7 на 100 000 человек, а у привитых — только 0,7 на 100 000 человек. Это означает, что риск смерти от Covid-19 был в 14 раз выше для привитых людей по сравнению с теми, кто получил только первичную серию. Для тех, кто прошел ревакцинацию, среднее количество смертей в неделю составило 0,1 на 100 000 человек, а это значит, что у привитых людей вероятность умереть в 97 раз выше, чем у тех, кто получил ревакцинацию".