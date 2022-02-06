Імовірність смерті у невакцинованих в 97 разів вище: Байден закликав усіх американців вакцинуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент США Джо Байден закликав людей не боятися й негайно отримати чергову дозу вакцини від COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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"Справа ось у чому: ймовірність смерті серед невакцинованих людей у 97 разів вища, ніж у тих, хто отримав бустерну дозу. Захистіть себе та людей, які вас оточують, отримавши щеплення вакциною або ж бустер уже сьогодні", - написав Байден.
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До слова, США, на сьогоднішній день, залишаються однією з країн де зафіксовано найбільше поширення коронавірусу.
Згідно з даними, представленими директором Центрів з контролю та профілактики захворювань США Рошель Валенські, у людей, не вакцинованих проти Covid-19, у 97 разів більше шансів померти від Covid-19, ніж у людей, які отримали щеплення та ревакцинацію.
"Вакцинація та бустерні дози істотно знижують ризик смерті від Covid-19", - заявила Валенські на брифінгу групи реагування Білого дому на COVID-19.
"Середня щотижнева смертність серед нещеплених становила 9,7 на 100 000 осіб, а в щеплених — лише 0,7 на 100 000 осіб. Це означає, що ризик смерті від Covid-19 був у 14 разів вищим для нещеплених людей порівняно з тими, хто отримав лише первинну серію. Для тих, хто пройшов ревакцинацію, середня кількість смертей на тиждень склала 0,1 на 100 000 осіб, а це означає, що у нещеплених людей ймовірність померти у 97 разів вища, ніж у тих, хто отримав ревакцинацію".