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Ильин заявляет, что знал о подготовке Януковичем письма к Путину в марте 2014 года

Киев • УНН

 • 11009 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бывший командующий ВМС Украины, экс-начальник Генерального штаба Юрий Ильин заявляет, что знал о подготовке бывшим президентом Виктором Януковичем в марте 2014 года письма к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о военной помощи. Об этом Ильин заявил сегодня во время допроса в режиме видеоконференции по делу о государственной измене Януковича Оболонскому районному суду Киева, передает кореспондент УНН.

Ильин заявляет, что знал о подготовке Януковичем письма к Путину в марте 2014 года

"О том, что такое обращение готовится, я узнал от президента Януковича лично - 1 марта он мне звонил, говорил, что не только в Крыму, но и на Востоке население высказывает недовольство Майданом. Это был звонок на мобильный телефон. Он сказал, что, к сожалению, от гарантов, которые подписывали соглашение по мирному урегулированию конфликта, нет никакой реакции со стороны стран-подписантов. Спросил, была ли реакция на мое обращение со стороны НАТО? Я сказал нет. И спросил, может, попросить помощи у США? Он ответил, что правовых оснований у нас нет обращаться друг к другу. И сказал, что собирается обратиться к президенту России Путину с просьбой назначить консультации по этой конфликтной ситуации, провести полицейскую миссию для проведения стабилизирующих ситуацию мер. На этом разговор закончился", - рассказал Ильин.

Он отметил, что после этого разговора с Януковичем связался с командующим ВВ МВД Украины Станиславом Шуляком, обрисовал ситуацию, на что получил ответ, что тот знает о подготовке такого письма.

Напомним, свидетель подтвердил подпись Януковича на письме к Путину с просьбой ввести войска.

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