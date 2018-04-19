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Ільїн заявляє, що знав про підготовку Януковичем листа до Путіна в березні 2014 року

Київ • УНН

 • 11009 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишній командувач ВМС України, екс-начальник Генерального штабу Юрій Ільїн заявляє, що знав про підготовку колишнім президентом Віктором Януковичем у березні 2014 року листа до президента Російської Федерації Володимира Путіна про військову допомогу. Про це Ільїн заявив сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду Януковича Оболонському районному суду Києва, передає кореспондент УНН.

Ільїн заявляє, що знав про підготовку Януковичем листа до Путіна в березні 2014 року

"Про те, що таке звернення готується, я дізнався від президента Януковича особисто - 1 березня він мені дзвонив, казав, що не тільки в Криму, але і на Сході населення висловлює невдоволення Майданом. Це був дзвінок на мобільний телефон. Він сказав, що, на жаль, від гарантів, які підписували угоду щодо мирного врегулювання конфлікту, немає ніякої реакції з боку країн-підписантів. Запитав, чи була реакція на моє звернення з боку НАТО? Я сказав ні. І запитав, може, попросити допомоги у США? Він відповів, що правових підстав у нас немає звертатися один до одного. І сказав, що збирається звернутися до президента Росії Путіна з проханням призначити консультації по цій конфліктній ситуації, провести поліцейську місію для проведення стабілізуючих ситуацію заходів. На цьому розмова закінчилася", - розповів Ільїн.

Він зазначив, що після цієї розмови з Януковичем зв'язався з командувачем ВВ МВС України Станіславом Шуляком, змалював ситуацію, на що отримав відповідь, що той знає про підготовку такого листа.

Нагадаємо, свідок підтвердив підпис Януковича на листі до Путіна з проханням ввести війська.

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