Ильин заявил, что не счел нужным спросить у командующего ЧФ РФ о “зеленых человечках”
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бывший командующий ВМС Украины, экс-начальник Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин заявляет, что не счел нужным поинтересоваться у командующего ЧФ РФ Александра Витко в конце февраля 2014 года в военгоспитале Севастополя, кому принадлежат солдаты в форме без опознавательных знаков, захватившие админздания в АР Крым. Об этом Ильин заявил сегодня во время допроса в режиме видеоконференции по делу о государственной измене екс-президента Выктора Януковича Оболонскому районному суду Киева, передает кореспондент УНН.
“Догадываться я мог, конечно, но я имел должность, которая базируется не на догадках, а на фактах. Причем — подтвержденных с нескольких источников”, — сказал Ильин.
На вопрос суда: “Вас в госпитале проведывал Витко. Вы не спрашивали его, кто люди, захватившие административные здания?” Ильин сказал: “Нет, я его не спрашивал про людей, которые захватывали административные здания. Я это не считал необходимым”.
Как сообщал УНН, Ильин ранее заявил, что войска в Крыму были готовы выполнять боевые задачи зимой 2014 года.
Напомним, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.