Ильин заявил, что не счел нужным спросить у командующего ЧФ РФ о “зеленых человечках”

“Догадываться я мог, конечно, но я имел должность, которая базируется не на догадках, а на фактах. Причем — подтвержденных с нескольких источников”, — сказал Ильин.

На вопрос суда: “Вас в госпитале проведывал Витко. Вы не спрашивали его, кто люди, захватившие административные здания?” Ильин сказал: “Нет, я его не спрашивал про людей, которые захватывали административные здания. Я это не считал необходимым”.

Как сообщал УНН, Ильин ранее заявил, что войска в Крыму были готовы выполнять боевые задачи зимой 2014 года.

Напомним, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.