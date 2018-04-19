Ільїн заявив, що не вважав за потрібне запитати у командувача ЧФ РФ про "зелених чоловічків"

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишній командувач ВМС України, екс-начальник Генерального штабу ЗСУ Юрій Ільїн заявляє, що не вважав за потрібне поцікавитися у командувача ЧФ РФ Олександра Вітка в кінці лютого 2014 року у військовому госпіталі Севастополя, кому належать солдати в формі без розпізнавальних знаків, які захопили адмінбудівлі в АР Крим. Про це Ільїн заявив сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Виктора Януковича Оболонському районному суду Києва, передає кореспондент УНН.