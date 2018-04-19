Ільїн заявив, що не вважав за потрібне запитати у командувача ЧФ РФ про "зелених чоловічків"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Колишній командувач ВМС України, екс-начальник Генерального штабу ЗСУ Юрій Ільїн заявляє, що не вважав за потрібне поцікавитися у командувача ЧФ РФ Олександра Вітка в кінці лютого 2014 року у військовому госпіталі Севастополя, кому належать солдати в формі без розпізнавальних знаків, які захопили адмінбудівлі в АР Крим. Про це Ільїн заявив сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Виктора Януковича Оболонському районному суду Києва, передає кореспондент УНН.
“Здогадуватися я міг, звичайно, але я мав посаду, яка базується не на здогадках, а на фактах. Причому — підтверджених з декількох джерел”, — сказав Ільїн.
На питання суду: “Вас в госпіталі провідував Вітко. Ви не питали його, хто люди, які захопили адміністративні будівлі?„ Ільїн сказав: “Ні, я його не питав про людей, які захоплювали адміністративні будівлі. Я це не вважав за необхідне”.
Як повідомляв УНН, Ільїн раніше заявив, що війська в Криму були готові виконувати бойові завдання взимку 2014 року.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього командувача Військово-морських сил України Юрія Ільїна в справі за звинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича.