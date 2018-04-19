Ильин: войска в Крыму были готовы выполнять боевые задачи зимой 2014 года

“Что касается заявлений о неспособности войск, дислоцированных в Крыму, выполнять задачи. Я не согласен с этим. На территории Крыма было размещено и подготовлено к применению 2 батальонно-тактические группы, дислоцировались части специального назначения, которые могли выполнять задачи. Но только при условии введения военного положення. И — однозначно, не против свого народа”, — сказал Ильин.

По его словам, командование сил в своих докладах Генеральному штабу и Главному управлению разведки отмечало, что Черноморский флот Российской Федерации занимал на тот момент нейтральную позицию, обеспечивая охрану сочинской Олимпиады с морских путей.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.