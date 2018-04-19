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Ильин: войска в Крыму были готовы выполнять боевые задачи зимой 2014 года

Киев • УНН

 • 13181 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Группировка войск Вооруженных Сил Украины, сосредоточенная в АР Крым, зимой 2014 года могла и была готова выполнять поставленные перед ней боевые задачи, но только в случае введения военного положення. Об этом сегодня во время допроса в режиме видеоконференции по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева заявил бывший командующий ВМС Украины Юрий Ильин, передает кореспондент УНН.

Ильин: войска в Крыму были готовы выполнять боевые задачи зимой 2014 года

“Что касается заявлений о неспособности войск, дислоцированных в Крыму, выполнять задачи. Я не согласен с этим. На территории Крыма было размещено и подготовлено к применению 2 батальонно-тактические группы, дислоцировались части специального назначения, которые могли выполнять задачи. Но только при условии введения военного положення. И — однозначно, не против свого народа”, — сказал Ильин.

По его словам, командование сил в своих докладах Генеральному штабу и Главному управлению разведки отмечало, что Черноморский флот Российской Федерации занимал на тот момент нейтральную позицию, обеспечивая охрану сочинской Олимпиады с морских путей.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.

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