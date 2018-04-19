Ільїн: війська в Криму були готові виконувати бойові завдання взимку 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Угруповання військ Збройних Сил України, зосереджені в АР Крим, взимку 2014 року могли і були готові виконувати поставлені бойові завдання, але тільки в разі введення воєнного стану. Про це сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва заявив колишній командувач ВМС України Юрій Ільїн, передає кореспондент УНН.
"Що стосується заяв про нездатність військ, дислокованих в Криму, виконувати завдання. Я не згоден з цим. На території Криму було розміщено і підготовлено до застосування 2 батальйонно-тактичні групи, дислокувалися частини спеціального призначення, які могли виконувати завдання. Але тільки за умови введення воєнного стану. І - однозначно, що не проти свого народу", - сказав Ільїн.
За його словами, командування сил в своїх доповідях Генерального штабу і Головному управлінню розвідки відзначало, що Чорноморський флот Російської Федерації займав на той момент нейтральну позицію, забезпечуючи охорону сочинської Олімпіади з морських шляхів.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього командувача Військово-морських сил України Юрія Ільїна в справі за звинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, на попередньому засіданні 18 квітня суд допитав як свідка народного депутата Михайла Добкіна.