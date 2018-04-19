Ильин: в феврале 2014 года ВСУ приводились в полную боеготовность

"27 февраля около 5.00 мне доложили, что неизвестными захвачено административные здания в Симферополе. Я поставил задачу дежурному о приведение всех подразделений ВСУ в боевую готовновсть полную и отбыл в командный штаб", - сказал Ильин.



По его словам, ему сообщили, что в.о. министра обороны Украины назначен Тенюх. Связаться с ним сразу не удалось, так как он был в Верховной Раде.



"В 16.30 пришла телеграмма от командования ВМС на отмену моих распоряжений и снижения боевой готовности с "полной" до "постоянной". Это меня удивило", - отметил Ильин.



Также Ильин подчеркнул, что ему передали, что Тенюх угрожал уголовными делами тем, кто выступал в поддержку Януковича.



"На меня это подействовало серьезно. Я был эвакуирован реанимационным автомобилем", - сказал Ильин.



Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.