Ильин: в феврале 2014 года ВСУ приводились в полную боеготовность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В связи с захватом административных государственных учреждений АР Крым российскими военными в феврале 2014 отдавался приказ на приведение всех подразделений Вооруженных Сил Украины в полную боевую готовность, но был отменен после назначения Игоря Тенюха Министром обороны Украины. Об этом сегодня во время допроса в режиме видеоконференции по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Оболонскому районному суду Киева заявил бывший командующий ВМС Украины, экс-начальник Генерального штаба Юрий Ильин, передает кореспондент УНН.
"27 февраля около 5.00 мне доложили, что неизвестными захвачено административные здания в Симферополе. Я поставил задачу дежурному о приведение всех подразделений ВСУ в боевую готовновсть полную и отбыл в командный штаб", - сказал Ильин.
По его словам, ему сообщили, что в.о. министра обороны Украины назначен Тенюх. Связаться с ним сразу не удалось, так как он был в Верховной Раде.
"В 16.30 пришла телеграмма от командования ВМС на отмену моих распоряжений и снижения боевой готовности с "полной" до "постоянной". Это меня удивило", - отметил Ильин.
Также Ильин подчеркнул, что ему передали, что Тенюх угрожал уголовными делами тем, кто выступал в поддержку Януковича.
"На меня это подействовало серьезно. Я был эвакуирован реанимационным автомобилем", - сказал Ильин.
Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.